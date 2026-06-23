Päivän Manna 24.6.



Hän on peljättävämpi kaikkia, jotka hänen ympärillänsä ovat. (Ps. 89:8)

Järki olisi epäilemättä tahtonut opettaa Jumalaa, ettei hän saa kohdella Poikaansa niin häpeällisesti, ikään kuin tämä olisi murhaaja. Hänen vertaan ei olisi saanut vuodattaa, vaan ennemmin panna kaikki enkelit kantamaan häntä käsillään ja kaikki kuninkaat kunnioittamaan häntä. Ihmisviisaus on näet sellainen, ettei se ota huomioon eikä harrasta mitään muuta kuin kunniakasta ja korkea-arvoista, eikä mitään muuta niin pelkää kuin vaivaa ja häpeää.

Aivan toinen on Jumalan viisauden tie. Ihmistavoin ajatellen hän kohtelee rakasta Poikaansa ankarammin kuin yhtäkään maan ihmistä, aivan kuin hän ei olisi Jumalan tai ihmisen, vaan perkeleen lapsi. Samoin hän kohteli rakkainta palvelijaansakin Johannes Kastajaa. Jumala tuotti tälle sen kunnian, että irstas nainen tanssi häneltä kaulan poikki. Olisiko Johanneksen osaksi voinut tulla häpeällisempi kuolema! Samoin Jeesus kohteli rakasta äitiänsäkin. Historia kertoo hänen harvoin suoneen äidilleen mitään ihanaa ja ilahduttavaa, vaan enimmäkseen pelkkää tuskaa ja hätää, esikuvaksi koko kristikunnalle. Kuta korkeamman armon ja kunnian hän näet pyhilleen osoittaa, sitä syvempään ristiin, kiusaukseen ja häpeään hän jättää heidät, aivan kuin he olisivat peräti hylätyt.