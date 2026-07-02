-
Connector.
Päivän Manna 3.7.
03.07.2026
Te olette saaneet lapseuden hengen, jossa huudamme: Abba! Isä! (Room. 8:15)
Tällä on kuvattu sekä Kristuksen valtakunnan voima että se varsinainen työ, se oikea, syvällinen jumalanpalvelus, jonka Pyhä Henki vaikuttaa uskovissa, nimittäin se lohdutus, jolla sydän tulee vapautetuksi synnin kauhusta ja pelosta ja viedään rauhaan. Niin ikään kuvataan sitä sydämestä lähtevää avuksihuutamista, joka uskossa odottaa Jumalalta rukouksen kuulemista ja apua. Mitään tästä ei voida saada aikaan lailla eikä omalla pyhyydellä. Siten ihminen ei näet voi milloinkaan päästä siihen, että saisi oikean ja varman lohdutuksen Jumalan armosta ja rakkaudesta, vaan hän jää aina vihan ja kadotuksen synnyttämään levottomuuteen ja tuskaan. Tällaisessa epävarmuudessa hän pakenee Jumalaa eikä voi huutaa häntä avukseen. Siinä taas, missä on Kristuksen usko, Pyhä Henki vaikuttaa sekä lohdutuksen että lapsenomaisen luottamuksen. Emme epäile Jumalan armollista tahtoa emmekä rukouksen kuulemista. Hebreankielinen abba-sana merkitsee isää, ja on pienen lapsen, perillisen, huutelua, ab, ab -sopertelua isälle lapsellisessa luottamuksessa. Näin yksinkertaisin, lapsellisin sanoin uskokin puhelee Jumalalle Pyhän Hengen kautta, mutta sydämen syvyyksistä ja sanomattomin huokauksin, varsinkin silloin, kun se on taistelussa ja hädässä vastustaessaan lihan epäilystä ja perkeleen kauhistuttavia kiusauksia.
Lisää artikkeleita:
- 30 000 kertaa kiitos – Syyskeräys oli menestys
- 28 000 eurosta kiitos – lahjallasi rakennetaan jo
- Yli 30 000 euroa eteläsudanilaisille pakolaisille Ugandassa: nuorisotyö seurakunnissa vahvistuu ja lapset pääsevät kouluun – kiitos lahjastasi
- Joulukeräys 2024 pakolaislapsille ja -nuorille Ugandassa
- Siionin kannel ja Raamattu, laulujen raamattuviitteet ja raamattupohja
- Syksy on talouden suunnittelun aikaa
- Matti Rusama Seinäjoelle ja uusi yhteistyösopimus Ugandaan
- Työ jatkuu Ugandassa ja Virossa sekä muita kuulumisia hallituksen kokouksesta
- Joulukeräys 2023: Aurinko nousee Japanissa
- Kotimatkalla juhlavuoden kunniaksi
- Joulukeräys 2022: anna joululahja – sytytä valo pimeään
- Suuri lahjoitus Keski-Pohjanmaalla: alueelle palkataan nuorisotyöntekijä
- Taisto Sokka vihittiin pastoriksi Ugandassa
- Tervetuloa uudet työntekijät ja uusi messuyhteisö
- Anna ja Taisto Sokka lähetettiin työhön Ugandaan
- Kitara auttoi muusikkoa peittämään ujouden
- KEO saa hallintojohtajan
- Verkkoraamattukoulu jatkuu
- Riippuuko kirkon tulevaisuus prosenteista?
- Teologit ja seurakuntalaiset, opiskelkaa Raamatun alkukieliä!
- Joko kelpaisin itselleni?
- Turun yössä on rukoiltu monta rukousta
- Nuorten ikäluokkaa ei ole menetetty
- Siunattua pääsiäistä!
- Koronarajoitusten vaikutukset toimintaan pääkaupunkiseudulla
- Park 7 -yhtyeen yhdysvaltalaissingle julki!
- Ilon avain on tyytyväisyys
- Myanmarissa rauhaa etsimässä
- Soli Deo Gloria
- Olemmeko uskontomarkkinoilla?
- Teologia opettaa ja haastaa
- Maskinaamat koolla
- Seurakuntaelämää keskellä Siperiaa
- Tasankojen ja vuorien maa
- Rippikoulut alkoivat poikkeusoloissa
- Jumalan johdatusta
aivoinfarktista selviämisessä
- Vuosikokous Tampereen evankeliumijuhlilla syyskuussa
- Hallitus kokoontui: Kiitokset poikkeusolojen keskelle
- Kevätkeräyksellä rakennetaan yhdessä uutta Karkkuun
- Yhdistyksen syyskokous pidettiin Helsingissä
- Päivän Manna 3.7.
- 🔒 Turkkilaiset kyllästyivät islamiin
- 🔒 Tulevaisuuden nimi on toivo
- 🔒 Elä tänään!
- 🔒 Mitä ajatella yhteiskristillisyydestä?
- 🔒 Jumalan sanan saarnaa 24/7
- Kesän keskeltä
- Matkojen metkut
- Lähetysterveisiä Sleyn keskustoimistolta
- Koko Raamattu todistaa Kristuksesta