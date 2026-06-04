Päivän Manna 5.6.



Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa, ja minä hänessä. (Joh. 6:56)

Tämä on Kristuksen suloista asumista meissä ja ihana kerskaus. Uskon kautta meillä kurjilla syntisillä on meissä itsessämme hän ja hänen voimansa, väkevyytensä, vanhurskautensa ja viisautensa.

Ulkonaisessa elämässä kristityt toisinaan kompastuvat ja lankeavat. Ulkonaisesti heissä nähdään pelkkää heikkoutta ja häpeää. Kristityt ovat syntisiä ja tekevät sellaista, mikä on maailmalle vastenmielistä. Näin heitä pidetään hulluina ja raukkoina, kirottuina ja voimattomina ihmisinä, jotka eivät kelpaa mihinkään. Mutta se ei haittaa. Heikkoudessa, synnissä, tyhmyydessä ja viheliäisyydessä asuu näet sisäisesti ja salaisesti valta ja voima, mikä tosin on peitossa maailmalta, mutta joka kuitenkin voittaa maailman, sillä Kristus asuu ja tulee ilmi heissä.

Herra Kristus tarkoittaa siis täyttä totta sanoessaan, että sinun tulee pysyä hänessä ja hänen sinussa. Ja vaikka tässä onkin vielä jotakin heikkoutta, se ei vahingoita, sillä hän sanoo olevansa sinussa. Jos sinulta jotakin puuttuu, hänellä on yltä kyllin vanhurskautta, pyhyyttä ja viisautta, ei vikoja ja puutteita. On kuin Kristus sanoisi: Jos sinulla on heikkoutta, se on minussa. Minä tahdon auttaa ja hukuttaa sinun heikkoutesi omaan voimaani, hävittää syntisi omaan vanhurskauteeni ja niellä kuolemasi omaan elämääni.