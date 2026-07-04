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Connector.
Päivän Manna 5.7.
05.07.2026
Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. (Matt. 8:2)
Tätä emme saa käsittää siten, että pitaalinen olisi epäillyt Kristuksen hyvyyttä ja armoa. Sillä se vasta on elävä usko, kun ei epäillä, että Jumala on hyvä ja armossaan tahtoo tehdä sen, mitä anomme. Pitalisen sanat on ymmärrettävä näin: Usko ei epäile, että Jumalan hyvä tahto kohdistuu ihmiseen ja että hän tahtoo suoda meille kaikkea hyvää, mutta me emme tiedä, onko kaikki anomamme hyvää ja hyödyksi. Jumala yksin sen tietää. Siksi usko rukoileekin jättäen kaiken Jumalan armollisen tahdon ratkaistavaksi. Se anoo sitä, mikä on Jumalan kunniaksi ja meidän hyödyksemme eikä se epäile Jumalan antamista. Se ei epäile Jumalan hyvyyttä, vaikka hän jumalallisen tahtonsa mukaisesti suuressa armossaan jättäisi antamattakin nähdessään sen paremmaksi.
Näin usko on vakuuttunut Jumalan armollisesta tahdosta, antoi hän sitten tai oli antamatta. Olemmekin usein sanoneet, että meidän on uskottava aivan epäilemättä ja Jumalan hyvyyttä rajoittamatta. Meidän on rukoiltava asettamatta rajoja hänen kunnialleen, valtakunnalleen ja tahdolleen. Me emme saa asettaa hänen tahdolleen aikaa, paikkaa, tapaa tai nimeä, vaan jätämme kaiken hänen haltuunsa. Kun näin jättäydymme hänen haltuunsa ja pyydämme vain hänen mieleistään, hänkään ei voi jättää tekemättä sitä, mikä on meille mieleistä.
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