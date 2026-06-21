Päivän Manna 22.6.



Pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. (Ps. 51:9)

Kuinka syntinen ihminen voisi tulla lunta valkeammaksi? Vastaan: Ihmisessä on henki ja liha. Koko ihmisessä pysyy jatkuvasti pyhän Paavalin sanojen mukaan lihan ja hengen saastaisuus. Hengen saastaisuutta on Jumalan armon epäileminen, uskon heikkous, napiseminen Jumalaa vastaan, alituinen tuskastuminen ja se, ettemme tunne emmekä ymmärrä Jumalan tahtoa. Lihan saastaisuutta taas ovat paha himo, murha, varkaus, viha, kateus ja muut sen kaltaiset.

Tahtoessasi arvioida oikein kristittyä et saa katsoa sitä, millainen hän luonnostaan on, sillä silloin et löydä hänessä puhtautta lainkaan, vaan sinun on tarkattava, mikä hän on Hengen uudestisynnyttämänä. Tätä syntymistä ei voi kukaan ihminen saada aikaan. Sen aikaansaa vain Jumala.

Tässä uudestisyntymisessä ihminen tulee lunta valkeammaksi eikä ensimmäinen saastainen syntymä enää vahingoita häntä, vaikka häneen jääkin tahroja. Herra näet ottaa huomioon vain ihanan valkean kastepuvun, uudestisyntyneen ihmisen uskon ja oman rakkaan Poikansa puhtaan ja pyhän veren, johon kaunistukseen uudestisyntynyt ihminen on puettu kuin lumivalkoiseen kastepukuun. Kristitty on siis luonnostaan vielä saastainen, mutta kasteen ja Pyhän Hengen vaikuttaman uudestisyntymisen kautta hän on uskossa Kristukseen pukeutuneena lunta valkeampi.