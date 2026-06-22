Päivän Manna 23.6.



Silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. (Matt. 6:22,23)

Tässä meitä varoitetaan antamasta sen kauniin ulkomuodon itseämme pettää, jolla ahneus voi itsensä koristaa ja veijarin verhota. Lihan saastaisuuksista näet juuri ahneus pettää eniten ihmisiä ja vahingoittaa eniten sekä evankeliumia että sen hedelmiä.

Ahneus on sellainen konna, joka estää missä se vain kykenee ja voi evankeliumin saarnaamisen ja sen sydämiin kätkemisen. Ja vaikka evankeliumia saarnataankin, sellaisista saarnaajista, jotka ahneus saa pauloihinsa, ei ole mitään hyötyä. Nämä ovat esteeksi sekä evankeliumin sanaa kuuleville että sen saarnaajille.

Siksi Paavali sanoo erityisesti tätä pahetta epäjumalanpalvelukseksi eli epäjumalisuudeksi, sillä se on jyrkässä ristiriidassa uskon kanssa, joka on oikeaa jumalanpalvelusta eli Jumalan kunnioittamista. Ahnehan tekee turhanpäiväisestä rahasta jumalansa ja herransa. Hän elää ja saarnaa mammonan tahtoa noudattaen ja on kokonaan sen orja ja vanki. Hän ei välitä Jumalan sanasta eikä panisi alttiiksi ropoakaan sen tähden.