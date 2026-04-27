-
Connector.
Päivän Manna 28.4.
28.04.2026
Jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään. (Luuk. 14:11)
Jumala on sellainen valtias, jolla ei ole muuta tehtävää kuin ylentää se, mikä on alhaista ja alentaa se, mikä on ylhäistä, siis sanalla sanoen musertaa rikki eheä ja tehdä eheäksi särjetty. Alussa hän loi maailman tyhjästä, jonka tähden hänen nimensä on Luoja ja Kaikkivaltias. Yhä hän pysyy tavoissaan muuttumattomana.
Kaikki hänen tekonsa aina maailman loppuun asti ovat sellaisia, että hän tekee tyhjästä, alhaisesta, halveksitusta, kurjasta ja kuolleesta oivallisen, kunniallisen, autuaan ja elävän, mutta päinvastoin oivallisesta, kunniallisesta, autuaasta ja elävästä hän tekee tyhjän, alhaisen, halveksitun, kurjan ja kuolevan. Kukaan kuolevainen ei voi saada aikaan tällaista, sillä hän ei voi tyhjästä mitään tehdä.
Jumalan silmät sitävastoin katsovat vain syvyyteen. Kun hän on kaikkein korkein eikä ole mitään häntä korkeampaa, hän ei voi suvaita mitään yläpuolellaan eikä voi nähdä myöskään mitään rinnallaan. Mutta kuta syvemmällä joku on hänen alapuolellaan, sitä paremmin hän sen näkee.
