Päivän Manna 25.4.



Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. (Joh. 3:6)

Olen usein sanonut, että on tehtävä tarkka ero hurskaan miehen ja kristityn välillä. Tosin ylistämme sitä, että joku on hurskas mies. Onhan se todella kiitettävää, ja se on Jumalan lahjaa yhtä hyvin kuin aurinko ja kuu, jyvät, viini ja kaikki luotu.

Älköön kuitenkaan sekoitettako toisiinsa hurskasta miestä ja kristittyä. Anna hurskaalle ylistyksensä maailman edessä sanomalla: Mainio ja hyvä asia maailmassa on hurskas mies, mutta hän ei silti ole kristitty. Turkkilainen ja pakanakin saattaa olla hurskas, onhan monta sellaista maineikasta miestä aikoinaan elänyt. Eikä toisin voi ollakaan, sillä niin monen pahan parvessa on joskus joku hurskaskin.

Mutta olkoon hän kuinka hurskas tahansa, hän on ja pysyy näine hurskauksinensa Aadamin lapsena, toisin sanoen luonnollisena ihmisenä, synnin ja kuoleman alaisena. Mutta jos kysyt kristittyä, sinun on korottauduttava paljon korkeammalle, sillä hän on aivan toinen ihminen, ylhäältä Hengestä syntynyt. Hän on Jumalan lapsi ja taivaan perillinen.