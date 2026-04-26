Päivän Manna 27.4.
27.04.2026
Ja pakota heitä tulemaan sisälle. (Luuk. 14:23)
Tämä on ylen määrin suloista ja lohdullista niille köyhille ja viheliäisille, joita vaaditaan tulemaan sisälle, sillä siinä Jumala voimallisesti antaa meidän nähdä äärettömän armonsa meitä kohtaan. Sanomattomassa rakkaudessaan hän huolehtii siinä määrin meidän autuudestamme, ettei hän ainoastaan ystävällisesti käske kutsua köyhiä syntisiä illalliselleen, vaan tahtoo, että heitä jopa vaaditaan ja pakotetaan aina siihen asti, että he varmasti tulisivat sisälle.
Tämähän osoittaa, ettei hän tahdo ajaa heitä pois luotaan eikä päästää heitä hukkumaan, elleivät he itse katumattomina halveksien vastusta tätä vaatimista. Sillä Jumala on äärettömän paljon alttiimpi antamaan meille ja auttamaan meitä, kuin me koskaan voimme olla valmiita vastaanottamaan tai rukoilemaan. Hän ei vaadi meiltä mitään enempää kuin että avaamme sydämemme vastaanottamaan hänen armonsa.
On kuitenkin välttämätöntä toteuttaa tätä vaatimista saarnaamalla sekä parannusta että syntien anteeksiantamusta. Ilman parannusta meistä tulee paatuneita suruttomia ja ilman syntien anteeksiantamusta olemme kovin arkoja, alakuloisia ja pelonalaisia sydämen uskolla käsittämään, että hän tahtoo osoittaa meille näin suuren armon ja laupeuden.
