-
Connector.
Päivän Manna 24.4.
24.04.2026
Kun vaimo synnyttää, on hänellä murhe, koska hänen hetkensä on tullut. (Joh. 16:21)
Tällä vertauksella Herra tahtoo osoittaa meidän omat tekemisemme mitättömiksi. Tiedämmehän, että vaikka kaikki vaimot auttaisivat synnyttävää vaimoa, he eivät kuitenkaan saisi mitään toimeksi. Vapaa tahto on voimaton, ei tässä voida mitään tehdä eikä auttaa. Vaimon vallassa ei ole lapsen synnyttäminen. Hän päinvastoin tuntee asian olevan Jumalan kädessä ja vallassa. Jos hän auttaa ja vaikuttaa, on apu ja vaikutus käsillä, mutta ellei hän auta, on kaikki hukassa, vaikka koko maailma olisi saapuvilla. Jumala opettaa vaimoa oikein arvioimaan omat voimansa, kykynsä ja vahvuutensa.
Samoin on käyvä teidänkin, Kristus tässä sanoo omilleen. Samoin kuin vaimo pelkää suurta onnettomuutta, mutta kuitenkin tietää kaiken olevan Jumalan kädessä ja siksi turvaa häneen, niin on teidänkin käyvä joutuessanne vastoinkäymisten tuskaan ja muuttuessanne uusiksi ihmisiksi. Pysykää vain alallanne ja antakaa Jumalan toimia. Hän tekee kaiken hyvin ilman vähintäkään teidän apuanne. Me emme voi mitään tässä asiassa. Me tunnemme vain kuolemaa ja helvettiä, kuten ei vaimokaan tässä voi muuta kuin tuntea kipua, ahdistusta ja hätää voimatta siitä itseään auttaa.
- Päivän Manna 24.4.
