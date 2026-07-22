Päivän Manna 23.7.



Minä sanon Herralle: Sinä olet minun Herrani. – Sinun tähtesi minä kärsin herjausta. (Ps. 16:2 – 69:8)

Ei kukaan ole antanut niin täydellisesti Jumalalle kunniaa kuin Kristus. Hän se vasta ensimmäisenä oikein alkoi kunnioittaa Jumalaa. Me olemme oppineet sen häneltä. Tämä on oikeaa jumalanpalvelusta. Sitä ei harjoita kukaan muu kuin Kristus ja hänen kansansa. Hän sanoo Isälle: Sinun tähtesi minä kärsin herjausta. Sinun tähtesi minulle käy pahoin ja minun on kärsittävä kaikenlaista onnettomuutta.

Tämä on siis ristin tunnustus. Hän sanoo: Sinä olet minun Jumalani ja sen tähden minulle näin käy. Kun joku näet tunnustaa olevansa armossa, hän joutuu ristin alaisuuteen. Jos armosta puhutaan, tuli leimahtaa joka nurkassa. Itse päämies Kristus tunnustaa tässä, että usko on ensimmäinen. Uskoa seuraa tunnustus, tunnustusta risti, ristiä varjelus.

Herran Kristuksen täytyi kärsiä uskonsa tähden. Meidän ei sovi olla häntä paremmassa asemassa, mutta ei huonommassakaan: mekin tulemme varjelluiksi. Rukoilihan hän näin: Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut.