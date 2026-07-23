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Päivän Manna 24.7.
24.07.2026
Sinä valmistat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. (Ps. 23:5)
Tässä annetaan meille runsasarmoinen kutsu käydä täysin luottavaisesti pyhälle ehtoolliselle, kunhan vain olemme nälkäisiä, janoavia ja raskautettuja. Tässä pöytää ei ole näet valmistettu meitä vastaan, vaan meidän eteemme, meitä vainoavien silmien eteen. Mutta meitäpä ahdistavat ja vainoavat liha, maailma ja perkele ja vielä enemmän omat syntimme ja kurja omatuntomme.
Kun siis armo ja rauha ovat sinulle tähän pöytään valmistetut, miksi pelkäät siihen astua? Jos omatunto kalvaa sinua tekemistäsi synneistä, et löydä rauhaa mistään muualta kuin vain tästä pöydästä. Herra sanookin: Maailmassa teillä on ahdistus, mutta minussa rauha. Jos turmeltunut luontosi viettelee sinua haureuteen, jos maailma kiusaa ylensyömisellä, ahneudella ja kateudella, ja perkele kiihottaa ylpeyteen, laiskuuteen ja muuhun semmoiseen, et löydä lohdutusta mistään muualta kuin tästä armopöydästä, joka on valmistettu sinun vihollistesi silmien eteen. Ja jos vain tarvitset armoa ja jos maailman, lihan ja perkeleen kiusaukset rasittavat, tässä on sinulle kaikki, minkä tarvitset. Herra sanookin: Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut.
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