-
Connector.
Päivän Manna 25.5.
25.05.2026
Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin. (Fil. 3:12)
Oppi uskon kautta tapahtuvasta vanhurskauttamisesta on sangen liukas ja arka asia, ei tosin itsessään, vaan meidän osaltamme, sillä sinänsä se on varmaa varmempi. Tämän huomaan itse hyvin usein. Tiedänhän minä, missä pimeydessä toisinaan työskentelen. Usein kadotan joka ainoan armon ja evankeliumin säteen aivan kuin paksuihin ja pimeisiin pilviin. Tiedän myös, että harjaantuneet ja mitä varmimpia askeleita astuvat joutuvat tässä liukkaalle.
Jokaisen Jumalaa pelkäävän on siis mitä uutterimmin ja totuudessa ahkeroitava käsittääkseen ja säilyttääkseen tämän opin. On myös nöyrästi rukoillen käännyttävä Jumalan puoleen ja harjoitettava sanaa lakkaamatta sitä lukien ja tutkien. Ja vaikka olemme kamppailleet sangen urhoollisesti, meillä on kuitenkin vielä edessämme monta kuumaa saunaa, sillä vihollisemme eivät ole heikkoja ja halveksittavia, vaan hyvin ankaria ja uutteria. Niitä ovat lihamme, maailma vaaroineen, vieläpä laki, synti, kuolema, Jumalan viha ja tuomio ja lopuksi itse perkele, joka ei milloinkaan lakkaa kiusaamasta meitä eksyttääkseen ellei kaikkia, niin ainakin monta meistä.
Lisää artikkeleita:
- 30 000 kertaa kiitos – Syyskeräys oli menestys
- 28 000 eurosta kiitos – lahjallasi rakennetaan jo
- Yli 30 000 euroa eteläsudanilaisille pakolaisille Ugandassa: nuorisotyö seurakunnissa vahvistuu ja lapset pääsevät kouluun – kiitos lahjastasi
- Joulukeräys 2024 pakolaislapsille ja -nuorille Ugandassa
- Siionin kannel ja Raamattu, laulujen raamattuviitteet ja raamattupohja
- Syksy on talouden suunnittelun aikaa
- Matti Rusama Seinäjoelle ja uusi yhteistyösopimus Ugandaan
- Työ jatkuu Ugandassa ja Virossa sekä muita kuulumisia hallituksen kokouksesta
- Joulukeräys 2023: Aurinko nousee Japanissa
- Kotimatkalla juhlavuoden kunniaksi
- Joulukeräys 2022: anna joululahja – sytytä valo pimeään
- Suuri lahjoitus Keski-Pohjanmaalla: alueelle palkataan nuorisotyöntekijä
- Taisto Sokka vihittiin pastoriksi Ugandassa
- Tervetuloa uudet työntekijät ja uusi messuyhteisö
- Anna ja Taisto Sokka lähetettiin työhön Ugandaan
- Kitara auttoi muusikkoa peittämään ujouden
- KEO saa hallintojohtajan
- Verkkoraamattukoulu jatkuu
- Riippuuko kirkon tulevaisuus prosenteista?
- Teologit ja seurakuntalaiset, opiskelkaa Raamatun alkukieliä!
- Joko kelpaisin itselleni?
- Turun yössä on rukoiltu monta rukousta
- Nuorten ikäluokkaa ei ole menetetty
- Siunattua pääsiäistä!
- Koronarajoitusten vaikutukset toimintaan pääkaupunkiseudulla
- Park 7 -yhtyeen yhdysvaltalaissingle julki!
- Ilon avain on tyytyväisyys
- Myanmarissa rauhaa etsimässä
- Soli Deo Gloria
- Olemmeko uskontomarkkinoilla?
- Teologia opettaa ja haastaa
- Maskinaamat koolla
- Seurakuntaelämää keskellä Siperiaa
- Tasankojen ja vuorien maa
- Rippikoulut alkoivat poikkeusoloissa
- Jumalan johdatusta
aivoinfarktista selviämisessä
- Vuosikokous Tampereen evankeliumijuhlilla syyskuussa
- Hallitus kokoontui: Kiitokset poikkeusolojen keskelle
- Kevätkeräyksellä rakennetaan yhdessä uutta Karkkuun
- Yhdistyksen syyskokous pidettiin Helsingissä
- Päivän Manna 25.5.
- Päivän Manna 24.5.
- Päivän Manna 23.5.
- Sley avasi oman puheradion – Evankeliumin ääni
- Päivän Manna 22.5.
- Päivän Manna 21.5.
- Päivän Manna 20.5.
- Uskonsa hylänneelle
- Päivän Manna 19.5.
- Credo-kirje toukokuussa 2026