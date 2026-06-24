Päivän Manna 25.6.



Ottakaa minun ikeeni päällenne. (Matt. 11:29)

On kuin Herra sanoisi: Minä otan teidän ikeenne päälleni ja vapautan teidät siitä. Samoin ottakaa tekin puolestanne minun ikeeni päällenne. Älkää pitäkö raskaana sitä, että jonkin verran kärsitte minun tähteni kestämällä perkeleen ja maailman vihaa ja lihanne kiusausta, kun se himoitsee Henkeä vastaan. Ottakaa huomioon, kuinka paljon minä kärsin ja kannan teidän tähtenne.

Tällä hän tarkoittaa, että risti painaa niiden niskoilla, jotka uskovat häneen. Perkeleen täytyy näet välttämättä vihata heitä. Evankeliumikin on aina vastenmielinen turmeltuneelle luonnollemme, sillä se pitää meidän pyhyyttämme ja vanhurskauttamme mitättömänä ja kaikkea meidän omaamme kirottuna. Se on turmeltuneelle luonnolle raskasta ja siksi Kristus sanoo sitä ikeeksi.

Syynä siihen, ettei riennetä Kristuksen luo, on siis se, että hän panee sen vanhan aasin kaulaan ikeen, toisin sanoen ristin ja monenlaisia murheita. Silloin vanha ihminen ryhtyy napisemaan, sillä se ei suvaitse oman tahdon kuolettamista. Sen on kuitenkin kuoltava. Herra sanoo hänen valtakuntansa luonteen vaativan, että niiden, jotka ovat siinä tai tahtovat siinä olla, täytyy alati kuolla vanhan ihmisen himoista ja uudistua Hengessä uskon lisääntymisen kautta. Siksi hän vahvistaa heitä kärsivällisyyteen voimallisella esikuvallaan ja suloisilla lohdutussanoillaan.