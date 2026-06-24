-
Connector.
Päivän Manna 25.6.
25.06.2026
Ottakaa minun ikeeni päällenne. (Matt. 11:29)
On kuin Herra sanoisi: Minä otan teidän ikeenne päälleni ja vapautan teidät siitä. Samoin ottakaa tekin puolestanne minun ikeeni päällenne. Älkää pitäkö raskaana sitä, että jonkin verran kärsitte minun tähteni kestämällä perkeleen ja maailman vihaa ja lihanne kiusausta, kun se himoitsee Henkeä vastaan. Ottakaa huomioon, kuinka paljon minä kärsin ja kannan teidän tähtenne.
Tällä hän tarkoittaa, että risti painaa niiden niskoilla, jotka uskovat häneen. Perkeleen täytyy näet välttämättä vihata heitä. Evankeliumikin on aina vastenmielinen turmeltuneelle luonnollemme, sillä se pitää meidän pyhyyttämme ja vanhurskauttamme mitättömänä ja kaikkea meidän omaamme kirottuna. Se on turmeltuneelle luonnolle raskasta ja siksi Kristus sanoo sitä ikeeksi.
Syynä siihen, ettei riennetä Kristuksen luo, on siis se, että hän panee sen vanhan aasin kaulaan ikeen, toisin sanoen ristin ja monenlaisia murheita. Silloin vanha ihminen ryhtyy napisemaan, sillä se ei suvaitse oman tahdon kuolettamista. Sen on kuitenkin kuoltava. Herra sanoo hänen valtakuntansa luonteen vaativan, että niiden, jotka ovat siinä tai tahtovat siinä olla, täytyy alati kuolla vanhan ihmisen himoista ja uudistua Hengessä uskon lisääntymisen kautta. Siksi hän vahvistaa heitä kärsivällisyyteen voimallisella esikuvallaan ja suloisilla lohdutussanoillaan.
Lisää artikkeleita:
- 30 000 kertaa kiitos – Syyskeräys oli menestys
- 28 000 eurosta kiitos – lahjallasi rakennetaan jo
- Yli 30 000 euroa eteläsudanilaisille pakolaisille Ugandassa: nuorisotyö seurakunnissa vahvistuu ja lapset pääsevät kouluun – kiitos lahjastasi
- Joulukeräys 2024 pakolaislapsille ja -nuorille Ugandassa
- Siionin kannel ja Raamattu, laulujen raamattuviitteet ja raamattupohja
- Syksy on talouden suunnittelun aikaa
- Matti Rusama Seinäjoelle ja uusi yhteistyösopimus Ugandaan
- Työ jatkuu Ugandassa ja Virossa sekä muita kuulumisia hallituksen kokouksesta
- Joulukeräys 2023: Aurinko nousee Japanissa
- Kotimatkalla juhlavuoden kunniaksi
- Joulukeräys 2022: anna joululahja – sytytä valo pimeään
- Suuri lahjoitus Keski-Pohjanmaalla: alueelle palkataan nuorisotyöntekijä
- Taisto Sokka vihittiin pastoriksi Ugandassa
- Tervetuloa uudet työntekijät ja uusi messuyhteisö
- Anna ja Taisto Sokka lähetettiin työhön Ugandaan
- Kitara auttoi muusikkoa peittämään ujouden
- KEO saa hallintojohtajan
- Verkkoraamattukoulu jatkuu
- Riippuuko kirkon tulevaisuus prosenteista?
- Teologit ja seurakuntalaiset, opiskelkaa Raamatun alkukieliä!
- Joko kelpaisin itselleni?
- Turun yössä on rukoiltu monta rukousta
- Nuorten ikäluokkaa ei ole menetetty
- Siunattua pääsiäistä!
- Koronarajoitusten vaikutukset toimintaan pääkaupunkiseudulla
- Park 7 -yhtyeen yhdysvaltalaissingle julki!
- Ilon avain on tyytyväisyys
- Myanmarissa rauhaa etsimässä
- Soli Deo Gloria
- Olemmeko uskontomarkkinoilla?
- Teologia opettaa ja haastaa
- Maskinaamat koolla
- Seurakuntaelämää keskellä Siperiaa
- Tasankojen ja vuorien maa
- Rippikoulut alkoivat poikkeusoloissa
- Jumalan johdatusta
aivoinfarktista selviämisessä
- Vuosikokous Tampereen evankeliumijuhlilla syyskuussa
- Hallitus kokoontui: Kiitokset poikkeusolojen keskelle
- Kevätkeräyksellä rakennetaan yhdessä uutta Karkkuun
- Yhdistyksen syyskokous pidettiin Helsingissä
- Päivän Manna 25.6.
- Kirkkopäivät ja Evankeliumijuhla
- Ehdokas hallitukseen: Raimo Nieminen, Pori
- Päivän Manna 24.6.
- 🔒 ”Minä näin taivaan avoinna”
- 🔒 ”Maan sato on aina suuri siunaus”
- Uskon todistajat
- 🔒 Tila pitää ottaa haltuun
- Jumala on vahva turvamme
- 🔒 Lähetystyöntekijöiden määrä on romahtanut