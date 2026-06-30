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Connector.
Päivän Manna 1.7.
01.07.2026
Tapahtuuko kaupungissa onnettomuutta, jota ei Herra ole tuottanut? (Aam. 3:6)
Miksi profeetta sanoo pahan tulevan Jumalalta, vaikka Jumala itse ei sitä tuota, vaan antaa sen tapahtua muiden kautta? Raamattu sanoo, että perkele kuolettaa ja että laki kauhistaa syntistä. Kuitenkin Raamattu myös sanoo Jumalan tekevän kumpaisenkin. Tarkoituksena on, että me pysyisimme uskonkohdissamme, joissa tunnustamme ja uskomme ainoastaan yhden Jumalan emmekä tee monta jumalaa niin kuin harhaoppinen Mani, joka teki kaksi, toisen, jolta tulee hyvä, ja toisen, jolta tulee paha. Kun heille kävi hyvin, he turvautuivat siihen jumalaan, joka tuotti heille kaikkea hyvää, jos taas kävi pahoin, he kääntyivät sen puoleen, jolta paha tuli. Mutta Herra Jumala tahtoo meidän turvautuvan häneen, kävipä meille hyvin tai pahoin.
Luontomme kuitenkin tavallisesti odottamattomissa onnettomuuksissa kääntyy pois Jumalasta uskoen, että Jumala muka on silloin vihainen. Näin vierasta jumalaa itselleen kaavaillessaan ihminen rikkoo sitä oikeata uskoa vastaan, että on ainoastaan yksi Jumala, sillä Jumala ei ole hirmuinen, vaan laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala. Se, joka ei usko tätä irrottautuu uskosta yhteen ainoaan Jumalaan kaavaillen itsellensä toisen jumalan, joka ei ole aina samanlainen ihmistä kohtaan, vaan toisinaan hyvä, toisinaan vihainen.
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