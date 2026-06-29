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Päivän Manna 30.6.
30.06.2026
Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. (Fil. 1:27)
Opetettuamme uskoa Kristukseen me opetamme myös hyviä tekoja. Jos olet uskolla omistanut Kristuksen, jonka kautta olet vanhurskas, niin ryhdy tekemään sitä, mikä on hyvää. Rakasta Jumalaa ja lähimmäistä, rukoile Jumalaasi, kiitä, kunnioita, ylistä ja tunnusta häntä, tee hyvää lähimmäisellesi, palvele häntä ja toimita uskollisesti tehtäväsi.
Nämä ovat oikeita hyviä tekoja, koska ne syntyvät uskosta ja sydämellisestä ilosta sen johdosta, että meillä on syntien anteeksiantamus ilman ansiotamme Kristuksen kautta. Kärsivällisesti kestetään siten kaikki se risti ja vaiva, mikä on kannettava. Onhan Kristuksen päällemme panema ies sovelias ja hänen kuormansa keveä.
Kristitty voi näet kärsiä helposti kaiken, jos synti on saatu anteeksi ja omatunto vapautettu synnin raskaasta kuormasta. Hänen sydämessään on kaikki muuttunut suloiseksi ja hyväksi. Hän tekee ja kärsii mielellään sen, mikä ikinä saattaa häntä kohdata. Mutta niin kauan kuin ihminen pysyy omassa vanhurskaudessaan, hänelle kaikki se, minkä hän tekee ja kärsii, on raskasta ja vaikeaa, sillä hän tekee sen haluttomasti ja vastenmielisesti.
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