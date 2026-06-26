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Connector.
Päivän Manna 27.6.
27.06.2026
Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka. (Ps. 51:8)
Tämä on ulkokultaisia vastaan, joiden hurskaus ja jumalanpalvelus on pelkkää petosta ja pettävää ulkomuotoa. Ulkonainen käytös on tässä tosin kaunista, mutta salatuimmassa, siis sydämessä oleva totuus opettaa, mikä on syntiä. Niinpä varsinaista synnin tuntemusta on vasta se, että ollaan synnin tähden melkein toivottomia.
Tämä on se oikein särjetty sydän, josta maailma ei tiedä mitään. Se on Jumalalle mieluinen totuus salatuimpaan saakka. Tekopyhätkin opettavat totuutta, mutta eivät totuutta salatuimpaan saakka, vaan ainoastaan ulkonaista hurskautta kuten paastoamista ja muuta sellaista. Kuoleman ahdistaessa se kuitenkin vie epätoivoon.
Todelliseen synnin tuntemukseen kuuluu siis lain ankaruuden ja kuoleman odan tunteminen. Synnin tunteminen ja syntien anteeksiantamuksen uskominen on salaista viisautta. Ymmärretään, mikä on parannus ja mikä usko. Vastustajamme tosin puhuvat oikein sen, että Kristus on kuollut maailman syntien tähden. Tämä heidän tunnustuksensa ei ole kuitenkaan totuutta salatuimpaan saakka. He eivät osaa oikein nuhdella eivätkä oikein lohduttaa.
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