-
Connector.
Päivän Manna 4.6.
04.06.2026
Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, peljästyivät he ja huusivat pelosta. (Matt. 14:26)
Siis Kristus itse pelästyttää järvelle jättämänsä opetuslapset. Eikö olisi riittänyt myrskyn järvellä synnyttämä kauhistus? Hehän olisivat päinvastoin olleet lohdutuksen ja avun tarpeessa. Mutta Kristus itse lisää pelkoa, kun hän opetuslasten taisteltua kauan tuulta ja aaltoja vastaan aivan äänetönnä lähestyy heitä kulkien järven pintaa.
Miksi hän kohtelee rakkaita ystäviään näin? Oppiaksemme, että hänen tahtonsa meitä kohtaan on sangen hyvä ja että hän leikittelee kanssamme mitä rakkaimmasti juuri silloin, kun luulemme kaiken olevan aivan hukassa. Tämä johtuu synnistämme, joka estää meitä näkemästä hänen läsnäoloaan. Tämä panee meidät pitämään häntä kummituksena tai pikemminkin itse perkeleenä. Kristus käyttäytyy näet toisin kuin ajattelemme ollessaan äänetön ja hiljainen. Kiusauksen kohdatessa luulemme hänen olevan rannalla tai vuorella, jonne hänet jätimme (Matt. 14:23), emmekä voi ymmärtää hänen olevan läsnä.
Koska me emme siis missään kiusauksissamme pidä Jumalaa Jumalana, vaan kummituksena eli kauhistavana hirmukuvana, joka tahtoo hädän hetkenä niellä meidät, niin älkäämme uskoko omia ajatuksiamme Jumalasta.
Lisää artikkeleita:
- 30 000 kertaa kiitos – Syyskeräys oli menestys
- 28 000 eurosta kiitos – lahjallasi rakennetaan jo
- Yli 30 000 euroa eteläsudanilaisille pakolaisille Ugandassa: nuorisotyö seurakunnissa vahvistuu ja lapset pääsevät kouluun – kiitos lahjastasi
- Joulukeräys 2024 pakolaislapsille ja -nuorille Ugandassa
- Siionin kannel ja Raamattu, laulujen raamattuviitteet ja raamattupohja
- Syksy on talouden suunnittelun aikaa
- Matti Rusama Seinäjoelle ja uusi yhteistyösopimus Ugandaan
- Työ jatkuu Ugandassa ja Virossa sekä muita kuulumisia hallituksen kokouksesta
- Joulukeräys 2023: Aurinko nousee Japanissa
- Kotimatkalla juhlavuoden kunniaksi
- Joulukeräys 2022: anna joululahja – sytytä valo pimeään
- Suuri lahjoitus Keski-Pohjanmaalla: alueelle palkataan nuorisotyöntekijä
- Taisto Sokka vihittiin pastoriksi Ugandassa
- Tervetuloa uudet työntekijät ja uusi messuyhteisö
- Anna ja Taisto Sokka lähetettiin työhön Ugandaan
- Kitara auttoi muusikkoa peittämään ujouden
- KEO saa hallintojohtajan
- Verkkoraamattukoulu jatkuu
- Riippuuko kirkon tulevaisuus prosenteista?
- Teologit ja seurakuntalaiset, opiskelkaa Raamatun alkukieliä!
- Joko kelpaisin itselleni?
- Turun yössä on rukoiltu monta rukousta
- Nuorten ikäluokkaa ei ole menetetty
- Siunattua pääsiäistä!
- Koronarajoitusten vaikutukset toimintaan pääkaupunkiseudulla
- Park 7 -yhtyeen yhdysvaltalaissingle julki!
- Ilon avain on tyytyväisyys
- Myanmarissa rauhaa etsimässä
- Soli Deo Gloria
- Olemmeko uskontomarkkinoilla?
- Teologia opettaa ja haastaa
- Maskinaamat koolla
- Seurakuntaelämää keskellä Siperiaa
- Tasankojen ja vuorien maa
- Rippikoulut alkoivat poikkeusoloissa
- Jumalan johdatusta
aivoinfarktista selviämisessä
- Vuosikokous Tampereen evankeliumijuhlilla syyskuussa
- Hallitus kokoontui: Kiitokset poikkeusolojen keskelle
- Kevätkeräyksellä rakennetaan yhdessä uutta Karkkuun
- Yhdistyksen syyskokous pidettiin Helsingissä
- Päivän Manna 4.6.
- Ripariblogi: Jos synnintunto ei riepota riparilla
- Sleyn hallitusvaali lähestyy – esittele ehdokkaasi nyt!
- Päivän Manna 3.6.
- Sleyn tahto on toimia kirkossa – evankeliumista tinkimättä
- Päivän Manna 2.6.
- Lähetysterveisiä lapsilta lapsille
- 2,5 vuotta Ugandassa
- Sattuu ja tapahtuu
- Terveisiä Virosta!